Протягом січня-травня 2019 року роботодавці поінформували службу зайнятості Тернопільщини про 20,7 тис. вільних робочих місць, серед них є значна кількість вакансій із зарплатою вищою, ніж середня по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, заробітну плату в 15 тис. грн пропонували водіям тролейбуса, начальнику котельні і начальнику зміни у промисловості; на 13 тис. грн був потрібен вагар-обліковець; на 12,5 тис. грн – зоотехнік та оператори конвеєрної лінії устаткування; майже 12 тис. грн пропонували начальнику юридичного відділу, конструктору; від 10 до 12 тис. грн – оперуповноваженим (дільничним інспекторам міліції), машиністам тепловоза.

Технолога (будматеріали), лікаря-інфекціоніста, опоряджувальника виробів з деревини, верстатника широкого профілю запрошували на зарплату в 10 тис. грн.

Від 9 до 10 тис. грн. на місяць пропонували бригадирам з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд, зварникам арматурних сіток та каркасів, поліцейським (за спеціалізаціями), головним енергетикам, машиністам механічного катка, начальнику майстерні, інженеру, дизайнеру інтер’єру, майстру з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів.

За видами економічної діяльності роботодавці вакансії пропонували: 17,3% – в торгівлі, 17,2% – у сільському, лісовому та рибному господарствах, 16,3% – на підприємствах переробної промисловості, 8,9% – в держуправлінні й оборони, 6,8% – в будівництві, 6,3% – у транспортній галузі, 5,8% – у закладах освіти, 5,0% – в сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Найбільший попит на Тернопільщині мали водії, продавці, трактористи, кухарі, охоронники, офіціанти, будівельники, в’язальники схемних джгутів, кабелів та шнурів, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, а також – бухгалтери, медсестри, менеджери із збуту, адміністратори, інженери.