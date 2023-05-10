Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це – порушення.

У такому випадку подати звернення до НСЗУ може сам пацієнт або його уповноважена особа. Якщо звернення подає уповноважена особа, потрібно надати документ, який підтверджує право подавати звернення від імені пацієнта. Такою є вимога закону “Про звернення громадян”, яким керується НСЗУ при розгляді звернень. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Документами, що підтверджують повноваження представника, можуть бути, наприклад, довіреність фізичної або юридичної особи, свідоцтво про народження дитини або рішення про призначення опікуном. Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально.

Тож якщо пацієнт подає звернення не особисто, зі змісту скарги має бути можливо встановити правомірність іншої особи діяти від імені пацієнта.

Рекомендації щодо подачі звернення:

1. Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (в форматі день, місяць, рік народження) і зазначте дату події, яка сталась з пацієнтом.

2. Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ – його легко знайти в інтернеті.

3. Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.

4. Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити. За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

5. Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу.

6. Якщо залишилися питання щодо оформлення звернення зі скаргою, подзвоніть у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт порушення.

Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.

Звертаємо увагу, що НСЗУ, відповідно до покладених на неї завдань, не є органом, що проводить розслідування. Відтак, якщо надавач медичних послуг заперечує факт порушення прав пацієнтів у межах Програми медичних гарантій, НСЗУ, у разі наявності достатніх підстав, має право передати матеріали справи до Нацполіції.