З квітня пенсійний вік для жінок становитиме 59 років і шість місяців. Право на пенсію за віком матимуть громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідного страхового стажу.

Якщо у людини на час досягнення пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років, – зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик. У 2020-му році чоловіки виходитимуть на пенсію після шістдесяти років, а жінки – 59 з половиною.

«Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році необхідний страховий стаж становитиме 35 років».

У разі відсутності страхового стажу жителі краю можуть залишитися без пенсії. Відтак фахівці наголошують на важливості офіційного працевлаштування.

Софія Романська