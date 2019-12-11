Від початку грудня на 74 гривні зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відтак пенсіонерам на Тернопільщині перерахували виплати.

Збільшення пенсій слід чекати насамперед тим особам, які отримували мінімальні пенсії.

У результаті підвищення прожиткового мінімуму, перерахували пенсії для 11 мільйонів пенсіонерів в Україні. На Тернопільщині перерахунок охопив понад 250 тисяч пенсіонерів. «Перерахунок пенсій здійснено в автоматичному режимі без додаткових звернень громадян. Ми провели перерахунок майже для 90% пенсіонерів області. Але збільшено пенсійні виплати приблизно для половини пенсіонерів. Тобто в основному збільшення пенсій відчують ті громадяни, які отримували мінімальні пенсії. Виплата пенсій проходить з четвертого грудня. Нині мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки з першого грудня розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян зріс на 74 гривні, то всі пенсії перераховано відповідно до нового прожиткового мінімуму», – розповів заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Отже, відтепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень. чергових підвищень слід чекати у 2020 році.

Софія Романська