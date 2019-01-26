Хто може отримати безкоштовне житло на Тернопільщині?

26/01/2019 Розмір тексту:

Відповідно до державного бюджету-2019, грошове забезпечення військових зростає на 41%. Окрім цього, відтепер військовослужбовці матимуть право на компенсацію витрат на оренду квартир.

Як раніше повідомляв виконувач обов’язків начальника обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій, у військових підрозділах на Тернопільщині є ряд вакансій серед рядового і керівного складу. Відтак наразі триває відбір для служби за контрактом.

Грошова компенсація на оренду житла передбачена військовослужбовцям офіцерського складу за контрактом, військовослужбовцям офіцерському складу за призовом, курсантам вищих військових навчальних закладів, військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Серед умов: військовослужбовець не забезпечений житлом у населеному пункті, де проходить службу. Розмір грошової компенсації визначається наказом Департаменту фінансів Міністерства оборони. Відповідно до пропозицій, передбачено такі суми: 3400 – у місті Київ, 2500 – в обласних центрах, 1700 – в інших населених пунктах. За наявності трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри обіцяють збільшити в 1,5 рази.

Софія Романська