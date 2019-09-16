Нині на Тернопільщині субсидіями користується 45 тисяч осіб. Це пенсіонери, малозабезпечені працюючі особи, люди з інвалідністю.

На опалювальний період субсидії перерахують автоматично. Втім, якщо в доходах субсидіанта чи у кількості зареєстрованих членів домогосподарства є певні зміни, про це варто повідомити місцевому управлінню соцзахисту.

Загалом умови призначення субсидій залишаються незмінними, – каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Але в особливостях отримання субсидій є деякі нововведення.

«Змінилися розпорядники коштів. Відтепер пенсіонерам субсидії виплачуватимуть місцеві управління соціального захисту населення, дотепер це робив Пенсійний фонд. Якщо людина звертається за призначенням субсидії вперше, то субсидія призначається в грошовій формі через Ощадбанк, таким чином субсидія нараховуються впродовж року. Далі на наступний період субсидія автоматично перераховується і призначається у готівковій формі. На опалювальний період більшість жителів області будуть отримувати субсидії готівкою. Важливо, щоб субсидію отримували саме ті люди, які справді потребують її. Оскільки випадки неправомірного використання субсидії і далі трапляються, зокрема і в нашій області. Насамперед за субсидією варто звертатися особам з низьким доходом, пенсіонерам, особам з інвалідністю. Людина, яка не працює і не перебуває в центрі зайнятості на обліку, на загальних підставах не може претендувати на субсидію. Якщо ця людина проживає у сільській місцевості, то може звернутися на комісію, де індивідуально розглянуть її питання».

Додамо, попри жорсткі умови призначення субсидій, все ж на Тернопільщині трапляються випадки неправомірного їхнього оформлення. У такому разі громадянам доводиться повертати використані кошти державі. Щоб уникнути неприємностей, варто вносити лише правдиву інформацію у декларацію про доходи.

Софія Романська