Кому на Тернопільщині пропонують роботу з житлом

Двадцять шість вакансій з наданням житла пропонують роботодавці Тернопільщини.

Їм потрібні кухарі, бармени, офіціанти, кухонний робітник, охоронці, електрозварник ручного зварювання, машиніст сушильної установки, формувальник залізобетонних виробів та конструкцій, водії навантажувачів, моторист бетонозмішувальних установок, швачки, різьбяр по каменю, комплектувальник товарів, робітник по догляду за тваринами, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, підсобні робітники. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Водія навантажувача, машиніста сушильної установки та моториста бетонозмішувальних установок запрошує на роботу комбінат з виробництва неметалевих мінеральних виробів у селі Острів Тернопільського району. Працівників забезпечують спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту. Також їх довозять до роботи та з роботи, оплачують харчування, надають можливість професійного росту. Зарплата водія та моториста від 16 тисяч гривень, машиніста сушильної установки – від 13, 6 тисячі.

У селі Острів Тернопільського можуть влаштуватися на роботу також електрозварник ручного зварювання і формувальник залізобетонних виробів та конструкцій. Вакансії пропонує товариство з додатковою відповідальністю, яке займається виготовленням виробів із бетону для будівництва. Підприємство також забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, є можливість професійного росту. Зарплата – від 8 тисяч гривень.

Товариству з обмеженою відповідальністю у селі Малий Ходачків потрібні підсобники на цегельний завод. З Тернополя, а саме від Збаразького кільця, робітників довозять до місця роботи. Платять підсобникам 15 тисяч гривень.

Детальніше дізнатися про вказані вакансії можна у Тернопільському обласному центрі зайнятості або за номером телефону: 0635765756.