Найвищий розмір зарплат пропонують водіям тролейбуса і майстрам з ремонту електронного устаткування автомобільних засобів. Таким фахівцям готові платити понад п’ятнадцять тисяч гривень на місяць.

Про це повідомили в обласному центрі зайнятості.

У листопаді обласний центр зайнятості зареєстрував понад дві тисячі вакансій від місцевих роботодавців. Майже третина вільних робочих місць – у сфері обслуговування, – повідомила заступниця начальника обласного центру зайнятості Олександра Островська. Загалом, рівень пропонованих зарплат залишається невисоким.

«На 1 листопада 2019 року було зареєстровано 2314 вакансій, з них третина – для робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 414 – для кваліфікованих робітників з інструментом, 274 – для працівників сфери торгівлі та послуг. Найвищий розмір оплати праці – 15 тис. грн – пропонують водіям тролейбуса і майстрам з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, 14 тис. грн – каменотесам».

Серед ключових проблем ринку праці Тернопільщини – низький рівень зарплат. Це і є основною причиною відтоку потрібних кадрів за кордон.

Софія Романська