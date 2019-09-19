Ряд вакансій високооплачуваних робіт пропонують на Тернопільщині. Зокрема, в регіоні є потреба у водіях, трактористах, підсобних робітниках, будівельниках, фахівцях торгової галузі. Зарплата коливається від десяти до двадцяти тисяч гривень.

На Тернопільщині загострюється проблема кадрового голоду, – каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Фахівці масово виїжджають за кордон. Проблема особливо актуальна для робітничої галузі.

«Останнім часом ми спостерігаємо значний відтік кадрів за кордон. Це дуже негативно позначається на нашому ринку праці. Оскільки місцеві роботодавці все частіше відчувають кадровий голод. І це при цьому, що в нас зареєстровано ряд високооплачуваних вакансій. Наші фахівці намагаються переконати безробітних у тому, що інколи краще працювати у нашій області, ніж їхати за кордон, де будуть зовсім інші витрати».

Додамо, наразі на обліку в обласному центрі зайнятості перебуває близько десяти тисяч осіб. Фахівці припускають, що чимало населення задіяно у тіньовому секторі.

Охочих працевлаштуватися запрошують на консультацію до центру зайнятості. У відділі профорієнтації можна виявити свої сильні сторони, здібності і відповідно до них підібрати вид зайнятості.

Софія Романська