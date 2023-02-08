У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників входять: водій, продавець, слюсар, швачка, електромонтер, вчитель, начальник відділення зв’язку, бухгалтер, кухар, пекар, інженер. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.

На 7 лютого 2023 року більшість вакансій, якими оперує Тернопільський обласний центр зайнятості, – у переробній промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, торгівлі, освіті, транспорті. З них – майже 15% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Так, зарплату у 50 тис. грн пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, 40 тис. грн – слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, 30 тис. грн – водіям автотранспортних засобів, 25 тис. грн – лікарю-психіатру, 22,5 тис. грн – інженерам, 20,1 тис. грн – головному агроному; 20 тис. грн – водіям тролейбуса, головним бухгалтерам, ерготерапевтам, слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування та лікарям різних спеціалізацій; 17 тис. грн – трактористу. По 15 тис. грн роботодавці платитимуть токарям, механікам, інженеру з метрології, машиністу екскаватора, лаборанту (хімічні та фізичні дослідження), лікарю ветмедицини, електрику дільниці.