Кому на Тернопільщині пропонують 20 тисяч гривень зарплати: ТОП-10 вакансій

На кінець червня 2022 року у десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли водії, підсобники, продавці, швачки, овочівники, слюсарі, адміністратори, пекарі, токарі; постійною є потреба у лікарях різних спеціалізацій.

За видами економічної діяльності більшість вільних робочих місць були у переробній промисловості, транспорті, складському господарстві, поштовій і кур’єрській діяльності, торгівлі, охороні здоров’я та сільському господарстві.

Серед загальної кількості вакансій – 10% із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій та водіям тролейбуса; по 15 тис. грн – керуючим відділеннями банків, зубним технікам, стоматологам, бригадирам з ремонту колій, 13-13,5 тис. грн – медлаборантам, начальникам дільниць КП, завідувачу медлабораторії, 11-12 тис. грн – головним режисеру та бухгалтеру, перукарям, електромонтажникам, токарям, касирам, слюсарям, механікам, кранівникам.