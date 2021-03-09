Пенсіонерам на Тернопільщині перераховують виплати. У результаті індексації пенсії жителів краю зростуть в середньому на 11%. Зокрема, перерахунок передбачений категоріям громадян, які мають необхідний страховий стаж.

В Україні передбачена індексація пенсій на 11% для 8 млн. громадян. Розмір виплат у результаті індексації підвищиться в середньому на 308 гривень.

Як зазначив заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Володимир Івахов, нижня планка підвищення становить 100 грн.

«З початку березня розпочато автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з числа військовослужбовців строкової служби), „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Отже, індексація передбачена у категоріях — за віком, у разі втрати годувальника, за віком особам, пенсії яких призначені за законом “Про загальнообов’язкове державне страхування. Підвищено мінімальну пенсійну виплату з 2100 грн до 2200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж тривалістю: у жінки 30 років, у чоловіка – 35 років».

Отже, індексація стосується пенсій, які призначенні, виходячи із заробітної плати.

Не перераховуватимуть пенсії жителям краю, які отримують мінімальні виплати через відсутність необхідного стажу. Софія Романська