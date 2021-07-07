Понад 118 тисяч пенсіонерів Тернопільщини у липні отримають підвищену пенсію. З 1 липня 2021 року збільшився розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1769 до 1854 гривень. Відповідно, мінімальний розмір пенсійної виплати з цієї дати не може бути нижчим, ніж 1854 гривень.

– Перерахунок пенсій ми провели вчасно, – розповіла Cвітлана Руцька, начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області. – Перерахунку підлягали виплати більше 240 тисячам осіб, пенсії підняли 118 тисячам 95 особам і середній розмір підняття становив 51 гривню 37 копійок. Одні отримали на 21 гривню більше, хтось на 85 і більше, хтось на 300 гривень. Все залежить від того, яка складова пенсійної виплати перераховувалася, чи це була мінімальна пенсія, чи максимальна, чи підняття, підвищення в кожної людини це відбувалося індивідуально.

Насамперед, за словами Світлани Руцької, перерахували мінімальні пенсії, збільшили виплати для непрацюючих пенсіонерів, які мають значний стаж роботи, тим, хто мають пенсію більшу ніж мінімальну, була перерахована доплата за понаднормативний стаж. Провели перерахунок для учасників бойових дій, адже їхня пенсійна виплата не може бути меншою за 165 % прожиткового мінімуму. Також перерахунок стосувався осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Пенсія на одного утриманця не може бути меншою як 100% прожиткового мінімуму, на двох -120%, на трьох і більше – 150%. З першого липня піднялися пенсії і для осіб з інвалідністю внаслідок війни, адже для таких осіб першої групи вона не може бути менша ніж 650%, другої – 525% і третьої – 360%. Піднялася з липня пенсія для осіб з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС щодо яких встановлений причинний зв’язок. Вона також становить у відсотках до прожиткового мінімуму 285% для першої групи, 255% для другої і 225% для третьої групи інвалідності. Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» піднялася надбавка для почесних донорів, яка встановлена у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну застраховану особу з розрахунку на місяць і з першого липня становить 229,40 гривень. Тобто перерахувалися всі надбавки, підвищення, які пов’язані з прожитковим мінімумом.

Також для осіб, які оформили пенсію у 2019 і 2020 роках, і яким цього року пенсії не перераховувалися та не індексувалися, з 1 липня встановили надбавку в розмірі 100 гривень. У Тернопільській області таких осіб є 3773.

1 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині визначення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат. Відповідно до закону, з 1 липня 2021 року підвищено мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для осіб інвалідність, яких пов’язана з каліцтвом, захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи пенсійна виплата не може бути меншою: для першої групи – 6000 гривень, другої – 4800, для третьої – 3700 і для дітей з інвалідністю – 3700 гривень. Для осіб з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсійна виплата залежить від розміру середньої заробітної плати в Україні з якої сплачені страхові внески, і яка враховується до розрахунку пенсії. На даний час це 10340 гривень. Для інвалідів 1 групи пенсійна виплата не може бути менша за 100% розміру середньої зарплати, другої – 80%, третьої – 60% розміру середньої зарплати. Світлана Руцька зазначила, що упродовж липня ця категорія пенсіонерів отримає належні їм доплати.

Усі перерахунки пенсійних виплат провели автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду або надавати заяву для проведення такого перерахунку.