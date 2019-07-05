З початку липня на Тернопільщині розпочався черговий перерахунок пенсій. Зокрема, виплати перераховують через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних з 1497 до 1564 гривень.

Перерахунок пенсій відбувається автоматично без додаткових звернень жителів краю. Наразі ця процедура передбачена для осіб, які отримують мінімальні пенсії та не мають страхового стажу: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років. Виплати таких пенсіонерів відтепер становитимуть на рівні 1564 грн (дотепер – 1497 грн), – пояснив на брифінгу начальник головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик.

«З 1 липня 2019 року в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням страхового стажу для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років, не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Після проведення перерахунку зазначеним особам, в головному управлінні Пенсійному фонду України в Тернопільській області розмір пенсійної виплати у збільшеному розмірі отримають понад 82 тис. осіб».

Перерахують пенсії й особам, які отримують максимальні виплати на рівні 10 прожиткових мінімумів. Загалом після проведення перерахунку на Тернопільщині пенсії частково підвищаться для 138,8 тис. осіб.

Софія Романська