Не від “корони”: кому на Тернопільщині необхідно щепитися

Наприкінці зими на Тернопільщині можлива епідемія грипу. За прогнозами МОЗ, активними будуть чотири штами вірусу. Відтак жителям краю рекомендують вакцинуватися від хвороби.

В Україні цього сезону на грип і ГРВІ захворіли 2,8 млн українців, серед них понад третину — діти віком до 17 років. Як зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, у зоні ризику — особи, які контактують з великою кількістю людей. Їм насамперед рекомендують вакцинуватися.

“Найефективнішим способом профілактики грипу є сезонне щеплення. Вчасна вакцинація захистить від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків. Щеплення від грипу можна й потрібно робити впродовж усього епідемічного сезону. Вакцинуватися можуть: діти, старші за 6 місяців, і дорослі, які не мають протипоказань. Рекомендовано проконсультуватися із сімейним лікарем”.

У групі ризику щодо поширення грипу: вагітні, діти від 6 місяців, люди віком понад 60 років, особи з хронічними захворюваннями, медичні працівники, вчителі і вихователі, військовослужбовці.