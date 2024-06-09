Кому і коли завтра вимикатимуть електроенергію

Завтра, 10 червня, на Тернопільщині буде застосований скорегований графік погодинних відключень. Планується, що електроенергію будуть вимикати лише в період з 16 до 22 години і тільки трьом чергам споживачів.

Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

“Для рівномірного і справедливого розподілу вимкнення електроенергії у споживачів, енергетики знову скорегували ГПВ. Відповідно попередніх вказівок НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів плануються тривалістю до 2 год кожна черга (група)”, – ідеться у повідомленні.

Години відсутності електропостачання та черговість відключення електроенергії в Тернопільській області будуть наступні:

16:00-18:00 5 черга

18:00-20:00 3 черга

20:00-22:00 6 черга

Енергетики наголошують, що при недостатній ефективності виконаних заходів з відключення електроенергії можливі додаткові відключення відповідно до графіку. Тому питання економії електроенергії залишається актуальним.