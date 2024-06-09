Завтра, 10 червня, на Тернопільщині буде застосований скорегований графік погодинних відключень. Планується, що електроенергію будуть вимикати лише в період з 16 до 22 години і тільки трьом чергам споживачів.
Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.
“Для рівномірного і справедливого розподілу вимкнення електроенергії у споживачів, енергетики знову скорегували ГПВ. Відповідно попередніх вказівок НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів плануються тривалістю до 2 год кожна черга (група)”, – ідеться у повідомленні.
Години відсутності електропостачання та черговість відключення електроенергії в Тернопільській області будуть наступні:
- 16:00-18:00 5 черга
- 18:00-20:00 3 черга
- 20:00-22:00 6 черга
Енергетики наголошують, що при недостатній ефективності виконаних заходів з відключення електроенергії можливі додаткові відключення відповідно до графіку. Тому питання економії електроенергії залишається актуальним.