Перевірки субсидіантів вирішили посилити в Україні. Жителям краю, які користуються субсидіями нелегально, доведеться повертати використані кошти до державного бюджету.

Минулого року в області жителі краю повернули понад два мільйони гривень неправомірно використаних субсидій, – розповів директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. В Україні повернено 32 мільйони гривень.

«Порівняно із ситуацією в інших областях, це небагато. Однак користувачі субсидій мають знати, що важливо повідомляти правду у деклараціях. Тоді ніякі перевірки нестрашні. Способи перевірок змінюються. Раніше бази реєтрації майна були у паперовому вигляді. Відтепер бази стали електронними. Держава має інформацію про майно, доходи, сплату страхових внесків. Тому верифікація баз даних посилюється».

Нагадаємо, минулого року субсидіями на Тернопільщині користувалося понад сто тисяч родин. Умови призначення субсидій не змінювали. Оформити їх можна і в онлайн-режимі, але потрібно мати електронний підпис.

Софія Романська