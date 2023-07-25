Тернополяни, яким під час карантину, запровадженого через пандемію COVID-19, виповнилося 25 або 45 років, повинні вклеїти до свого паспорта у вигляді книжечки нову фотографію. Зробити це необхідно до 1 серпня 2023 року.

– З першого липня 2023 року Уряду скасував карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, – повідомили у Міграційній службі Тернопільської області. – У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку. Якщо у період з 13.03.2020 до 24.01.2022 людині виповнилося 25 чи 45 років, то їй необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Послуга із вклеювання фотографії безкоштовна. Для її отримання необхідно подати у міграційну службу дві фотографії розміром 3,5Х4,5 сантиметри і паспорт. На місці також заповнюється заява на отримання такої послуги. Попередньо записуватися через електронну чергу не потрібно. Послуга надається впродовж п’яти робочих днів. За додатковою інформацією можна звернутися у будь-який підрозділ ДМС чи ЦНАП.