Нове Положення «Про порядок надання грошової допомоги» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 21 грудня.

Відповідно до прийнятого рішення з першого січня 2023 року адресна грошова допомога для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг виплачуватиметься на особисті карткові рахунки жителів громади.

– З першого січня ми переходимо на монетизацію пільг і допомог, які надаються жителям громади, – прокоментував Ігор Гірчак, секретар міської ради. – Припиняємо працювати у форматі адресної безготівкової допомоги, тому є необхідність затвердити нове положення та змінити назву комісії, яка буде розглядати заяви громадян.

Міський голова Сергій Налдал пояснив, що раніше компенсація за житлово-комунальні послуги перераховувалась на рахунки підприємств, які надають відповідні послуги. А з січня 2023 року пільгові категорії населення у громаді отримуватимуть кошти на власний особовий рахунок і сплачуватимуть за комунальні послуги самостійно. Важливою умовою отримання такої допомоги є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

У міській раді зазначають, що адресна грошова допомога для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається:

членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, Захисників і Захисниць України;

учасникам-добровольцям антитерористичної операції та членам їх сімей;

учасникам бойових дій ОУН-УПА, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових та інших підрозділів ОУН-УПА;

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН-УПА, померлих реабілітованих осіб;

особам, потерпілим від політичних репресій;

особам з інвалідністю І групи;

особам, які одержують державну соціальну допомогу (пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років та дітям з інвалідністю до 18 років.

Для отримання адресної грошової допомоги громадяни повинні звернутись із заявою на ім’я міського голови та додати відповідні документи.

Громадянам, які отримували пільги на оплату за житлово-комунальні послуги з місцевого бюджету до 31 грудня 2022 року, з 1 січня 2023 року адресна грошова допомога буде виплачуватись без повторного звернення.