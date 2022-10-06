Фізичні особи – підприємці, приватні підприємства, установи і заклади, крім приватних закладів освіти, можуть отримати компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану.

Відповідні зміни прописані у Постанові Кабміну від 16 вересня № 1045.

– Постановою Кабміну від 16 вересня №1045 дозволено приватним установам також отримувати компенсацію за надані житлово-комунальні послуги внутрішньо переміщеним особам при умові, що вони їх розмістили безкоштовно, – розповіла Софія Близнюк, заступник директора департаменту-начальник управління ЖКГ та енергозбереження департаменту. – Приватна установа звертається до територіальної громади, надає певний перелік документів, які зазначені Постановою, і за всі комунальні послуги, які були спожиті в даній установі, буде проводитись компенсація. Раніше ми хотіли бачити платіжки про оплату послуг, а тепер достатньо подати виставлені установі рахунки за житлово-комунальні послуги, щоб ми подавали документи на компенсацію Міністерству розвитку громад.

У Постанові вказано, що приватні заклади для отримання компенсації щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають відповідному органу заяву встановленого зразка разом з підтвердними документами щодо виставлених рахунків на оплату комунальних послуг за звітний місяць.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні збільшили розмір компенсації витрат за надання тимчасового прихистку внутрішньо переміщеним особам. Тепер вона становить 30 гривень на добу за одну людину, тобто 900 гривень на місяць. Раніше сума компенсації становила 450 гривень.