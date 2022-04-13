Компенсацію за прихисток переселенців будуть виплачувати не всім: кому можуть відмовити

До Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, який був затверджений 24 березня, внесли зміни. Вони стосуються заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 квітня.

– Рішення підготовлене, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», – зауважила Тетяна Басюрська, начальник відділу квартирного обліку та нерухомості. – Однією із вимог цієї Постанови є те, що компенсація здійснюється особам, які прихистили внутрішньо переміщених громадян за умови відсутності заборгованості власника житлового приміщення за житлово-комунальні послуги. Один із структурних підрозділів міської ради здійснює перевірку заборгованості за житлово-комунальні послуги і надає інформацію для узагальнення. Перевірка здійснюється з першого до п’ятого числа, коли люди подають заяви на компенсацію.

Із відредактованим Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб можна ознайомитися на сайт міської ради.