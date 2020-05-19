Розумні годинники або електронні хронометри часто мають функцію компасу. Це дозволяє миттєво зорієнтуватися на місцевості, особливо якщо вона віддалена від цивілізації.

В буквальному розумінні це може врятувати життя мандрівника. Наприклад, в лісі. Але для віддаленої місцевості правильніше бути купити компас з намагніченою стрілкою, а не електронний пристрій, який орієнтується на супутник.

Чому потрібен окремий пристрій?

Інформація від GPS-супутників може прийматися некоректно, якщо людина перебуває у віддаленій місцевості. Також на прийом сигналу негативно впливають різні атмосферні явища. Наприклад, туман, хмарність або рясний дощ. В кращому випадку на екрані годинника або смартфона інформація буде з похибками, а в найгіршому — відсутня взагалі. Перебуваючи у горах або в пустелі, дуже важко зорієнтуватися без якісного компасу.

Пристрій з намагніченою стрілкою має ряд переваг:

він завжди під рукою;

практично не займає місця в рюкзаку;

точно працює незалежно від погоди;

використання просте та не потребує доступу до інтернету чи електроенергії.

Компромісний варіант

Деякі сучасні годинники мають не електронний компас, який звіряється із супутником, а власний магнітний датчик. Це не електронний додаток, який може підвести в найбільш невідповідний момент.

Але варто пам’ятати, що така модель повинна обов’язково попередньо відкалібруватися. Навіть найбільш дорогі моделі повинні пройти цей процес: самі виробники рекомендують це робити. Процедура досить проста, але вона повинна проводитися на вулиці на відстані від об’єктів, що створюють електромагнітне поле (електротрансформатори, високовольтні лінії). Достатньо вибрати в меню відповідний пункт в налаштуваннях і провести дії, які пропонуються. Це прості рухи руками. Після калібрування можна вирушити у будь-яку місцевість: надійний компас завжди на екрані годинника. В ідеалі у мандрівника повинно бути декілька пристроїв для орієнтування: окремий компас, та пристрій у годиннику.