У Тернополі відбувся Форум нових можливостей, організований юридичним факультетом Тернопільського Національного економічного університету.

В рамках заходу студенти юридичного факультету презентували роботи інноваційних практико-орієнтованих дискусійних платформ від роботодавців Тернополя.

Девелоперська компанія Креатор-Буд взяла участь у студентському форумі юридичного факультету, де студенти та абітурієнти вишу мали можливість поспілкуватись та отримати фахову консультацію щодо стажування чи працевлаштування в компаніях та підприємствах області.

Нові та креативні можливості в обличчях молодих юристів побачили і працівники компанії Креатор-Буд. Майстер-класи, ярмарка вакансій, воркшопи, тренінги, молодіжні турніри об’єднали на кілька годин сотні студентів, абітурієнтів, викладачів та роботодавців Тернопільщини.

В рамках заходу комерційними стипендіями були нагороджені кращі студенти юридичного факультету. Іменну стипендію від генерального директора компанії Креатор-Буд, в минулому – випускника юридичного факультету ТНЕУ, а сьогодні керівника однієї з кращих будівельних компанії України Ігоря Гуди отримала студентка 3-го курсу економічного університету Вікторія Горошко.