У 2020-2021 роках ТзОВ «Бучачагрохлібпром» сплатило ПДФО у розмірі 10 млн 217 тис. 576 грн за оренду земельних паїв у Бучацькій ОТГ.

В компанії наголошують, що це – податки, які сплачують власники паїв з одержаної орендної плати. Орендар виступає лише податковим агентом, тобто нараховує та перераховує ці кошти замість орендодавців

У розрізі селищних рад сплачено такі суми: Бариш – 1 млн 25 тис. 446 грн; Бобулинці – 270 тис. 890 грн; Бучач – 1 млн 335 тис. 458 грн; Доброполе – 1 млн 20 тис. 480 грн; Жизномир – 432 тис. 673 грн; Заривинці – 644 тис. 832 грн; Киданів – 544 тис. 22 грн; Ліщанці – 362 тис. 10 грн; Нові Петликівці – 962 тис. 420 грн; Озеряни – 418 тис. 902 грн; Осівці – 582 тис. 187 грн; Переволока – 955 тис. 682 грн; Підзамочок – 371 тис. 879 грн; Порохова – 506 тис. 235 грн; Сороки – 303 тис. 980 грн; Старі Петликівці – 480 тис. 480 грн.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, громади сіл, на території яких розташовані земельні паї, можуть вимагати у місцевої влади кошти для розвитку.

– Звісно, наше підприємство є найбільшим агровиробником в регіоні й, відповідно, платником податків, але є й інші агровиробники, які також виступають податковими агентами. Разом це досить значні кошти. Тому вважаємо, що мешканці сіл, на території яких розташовані ці землі, мають право вимагати від місцевої влади як мінімум 60-70 % від надходжень в розвиток цих сіл. Це – благоустрій, розвиток інфраструктури, ремонт чи будівництво закладів освіти і культури, – зазначив Петро Гадз.