Чортківською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному проваджені стосовно жителя одного із райцентрів області за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, створено відповідно до чинного законодавства.

Встановлено, що мешканець м. Заліщики за допомогою свого персонального комп’ютера завантажив на свій носій інформації облікові дані (логіни та паролі) для входу в персональні кабінети системи «Steаm» у яких містилась інформація з обмеженим доступом, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, та розмістив у створеному ним персональному кабінеті оголошення про їх продаж.

Реалізовуючи свій намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, використовуючи всесвітню комп’ютерну мережу Інтернет, впродовж березня – червня 2018 року, хакер систематично збував невідомим особам облікові дані (логіни та паролі) для входу в персональні кабінети системи «Steаm» у яких містилась інформація з обмеженим доступом, створена та захищена відповідно до чинного законодавства. За свої незаконні дії зловмисник отримував грошову винагороду на свій електронний гаманець системи електронних платежів «QIWI» на загальну суму 53 944 російських рублів, що згідно курсу Національного банку України становить 22 846 грн. Вироком Заліщицького районного суду затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання за ст.361-2 ч.1 КК України у вигляді штрафу.