Комік за коміка: у Зеленського назвали прізвище представника у Тернополі

10/02/2019 0
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Менеджер комедійного шоу-гурту VIP Тернопіль Віктор Гевко представлятиме кандидидата в Президенти Володимира Зеленського.

Про це шоумен повідомив у Faсеbook.

33-річний Віктор Гевко відомий у Тернополі та за його межами фахівець розважально-розмовного жанру. Автор, продюсер та ведучий розважальних шоу, фільмів та постановок.

Як з’ясувалося згодом, не вперше цікавиться політикою.  У 2015 році у списку Блоку Порошенка без особливого успіху балотувався до Тернопільської обласної ради.

А в далекому 2008 році, за даними системи You control, очолював міську “молодіжку” “Нашої України” (МСНУ).  До речі, тої самої МСНУ, якою керував  на загальнонаціональному рівні Степан Барна. Має дружні стосунки з багатьма авторитетними порошенківцями. Відтак, дехто з партії влади плекає надії, що буде мати шанс “перестрибнути” в іншу шлюпку у разі чого. А наразі, напевно, спробують надати “братську допомогу” Гевку, підсунувши йому власну мережу членів ДВК та агітаторів.

Нагадаємо, що за даними більшості соцопитувань, Зеленський є лідером поезидентської кампанії в Україні.

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