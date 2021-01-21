Командир з Тернопільщини розпродав військові рації на сотні тисяч гривень

У привласненні військового майна на суму 287 тис грн підозрюється військовослужбовець з Тернопільщини.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За процесуального керівництва військової прокуратури Тернопільського гарнізону 18 січня 2021 року повідомлено про підозру начальнику зв’язку – командиру взводу зв’язку однієї з військових частин за фактом привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 КК України).

За даними слідства, у грудні 2019 року вказаний військовослужбовець привласнив 12 радіостанцій портативних спеціального призначення «Motorola DP 4400», 3 радіостанції портативних спеціального призначення «Motorola DP 4800» та ноутбук Dell, якими розпорядився на власний розсуд. Своїми діями він заподіяв державі 287 тис грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.

Санкція ч. 3 ст. 410 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.