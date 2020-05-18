18 травня Україна другий рік поспіль святкує професійне свято воїнів-резервістів – громадян, які сумлінно виконали свій конституційний обов’язок із захисту територіальної цілісності України, і сьогодні знаходяться у готовності знову стати до лав українського війська.

Цього дня, з нагоди свята, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся та привітав представників рад резервістів першої черги військових частин, які входять до складу Командування.

– Ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України та інших силових відомств, відзначення Дня резервіста стає доброю традицією не лише у Збройних Силах, а й в Україні, в цілому, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, з початком російської агресії, саме воїни-резервісти були завчасно викликані до бойових військових частин на навчальні збори та направлені у складі своїх штатних підрозділів у райони бойового призначення.

– На сьогоднішній день керівництвом Збройних Сил України зроблено багато кроків щодо підвищення престижу військової служби в резерві, – підкреслив він. – Це відбувається завдяки прямої комунікації між командуванням і резервістами, що дозволяє суттєво піднімати рівень ефективності і якості проведення щорічних зборів, оскільки більшість проблемних питань вирішується відразу на місці.

В ході зустрічі представники рад резервістів разом із командувачем обговорили нагальні проблемні питання та поділилися думками щодо покращення військової служби в резерві.

Рухаємося далі!

Служба звя’зків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України