У день святкування Дня Києва, 26 травня відбувся наймасштабніший спортивно-благодійний захід України – «Пробіг під каштанами». Команда “Креатор-Буд” у складі 26-ти учасників успішно здолала 5-ти кілометрову дистанцію і започаткувала для себе нову спортивну традицію.

Керівник команди, Ігор Гуда, запевняє, що цей захід для його колективу – початок нової, доброї традиції . Спортивне життя компанії та благодійні проекти – це важлива і невід’ємна його частина від початку її створення і до сьогодні.

Тернопільська та Київська філії компанії Креатор-Буд об’єднали свої емоції і успішно, у чудовому насторої, з усвідомленням суспільно важливої, благодійної місії, перетнули фінішну пряму.

Спортивний захід відбувся у столиці зі стартом на Майдані Незалежності.

27-мий забіг, за словами організаторів святкового дійства був наймасштабнішим за усю історію проведення марафону у Києві. І цьогоріч у ньому взяли участь понад 20 000 учасників.

Зібрані кошти організатори спрямують на придбання обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова.

Спортсмени тернопільської філії Креатор-Буд з відчуттям гордості і перемоги повернулися додому і готуються до наступних цікавих суспільно важливих заходів. Командний дух у здоровому тілі і усвідомлення єдності українців заради добрих справ – основна місія, яка надихала команду Креатор-Буд об’єднати свої сили і емоції у Благодійному Марафоні в серці України.