Команда Івана Чайківського здобула лідерські позиції на місцевих виборах у Тернопільській області

За результатами виборів 25 жовтня, партія Івана Чайківського “За майбутнє” буде мати представництво у 57 з 59 місцевих рад Тернопільської області, включаючи ключові Тернопільську обласну і міську ради, всі три районні ради.

Про це в партії повідомили на офіційній сторінці в мережі “Фейсбук”. Загалом у місцевих радах області від партії працюватимуть понад 220 депутатів.

За даними паралельного підрахунку голосів, партія “За майбутнє” на виборах депутатів Тернопільської обласної ради здобула підтримку понад 50 тисяч виборців. Це 14,8% від усіх виборців, які прийшли 25 жовтня голосувати.

Кандидати від партії здобули впевнені перемоги на виборах голів Козівської та Великоберезовицької ОТГ. В Козові переміг Сергій Добалюк, у Великій Березовиці – Андрій Галайко.