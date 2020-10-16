Від Шумська до Заліщик, від Бережан до Підволочиська – географія представлення команди Івана Чайківського «За майбутнє».

Це чи не єдина політична сила, яка публічно знайомить виборців зі своїми кандидатами в депутати просто на вулицях та площах міст і містечок. Це єдина команда, що не боїться живого спілкування з людьми, бо йде у владу не обіцяючи, а показуючи, що кожен з них вже має за плечима.

«Бо від кожного з нас залежить, як ми житимемо наступні 5 років», – говорить лідер списку до обласної ради Іван Чайківський.

Минулими вихідними у Монастириськах презентували кандидатів у депутати Монастириської та Коропецької ОТГ. У команді – потужні та енергійні люди, які готові працювати для громади, не бояться брати на себе відповідальність, готові вчитися залучати кошти для розвитку свої сіл та містечок.

Команда партії «За майбутнє» у Золотниках це – дієві і успішні люди. Господарі у своїх домівках, у громадах, господарі своєї долі. Це цілеспрямовані люди, з якими можна впевнено будувати майбутнє рідної землі.

У Княжому місті Теребовля у владу іде команда господарів. Там представили кандидатів в депутати обласної, районної, Теребовлянської та Іванівської ОТГ та кандидатку на пост голови Теребовлянської ОТГ Аллу Стечишин.

Всі вони чітко розуміють, що добровільно зголосилися взяти на себе нелегку ношу – ношу будівничих. Вони вкладають в своє майбутнє та в майбутнє громади, в якій живуть. Знають, що результат легко не дається. Готові працювати, бо мають за плечима досвід і наснагу досягати успіху. Їхнє основне завдання – розвиток краю.

Господарі, які працюють заради майбутнього ВЖЕ, складають команду Козівщини. Кандидатами у депутати до Тернопільської обласної ради є Володимир Гач та Тетяна Безкоровайна. Кандидат на пост голови Козівсько ОТГ – активний і дієвий Сергій Добалюк. Це – люди, як прагнуть розвивати свій краї, рідні села і містечка.

«Маємо пам’ятати, що майбутнє починається з нас. І вже сьогодні!», – наголосив під час виступу Іван Чайківський.

У Підволочиську і Заліщиках також представили людей, які йдуть у політику від команди Івана Чайківського “За майбутнє”. Вони йдуть у депутати рад різних рівнів, щоб робити кардинальні, докорінні зміни. Зміни, яких давно чекали українці. Лідер списку згуртував однодумців, в очах яких – бажання працювати, у їхніх словах – мудрість, у їхніх справах – професіоналізм і результативність.

Професіонали на Зборівщині, Василь Гамрач, Зіновій Дольний і Ярослава Білан-Римар це ті лідери свого середовища, які працюють на благо громади вже тривалий час.

Вони не просто знають один одного, а вже працюють, як єдиний злагоджений механізм. Тепер, коли команду розширили, залучивши кандидатів до ОТГ та районної ради, то такі риси, як взаєморозуміння, підтримку один одного та роботу на результат будемо масштабувати, щоб дійти до кожного села великої Зборівської громади.

В Зборові частина кандидатів вже зараз є депутатами, якісно працювали минулі 5 років і мають в активі успішно реалізовані проєкти. Тому до людей вони йдуть не тільки з обіцянками, але й зі звітом про зроблене.

Майбутнє формують люди. І саме від них залежить, яким воно буде. В цьому переконана команда Івана Чайківського «За майбутнє» на Бережанщині.

Знаних у краї професіоналів, господарів та людей справи представили у цьому галицькому місті. Кандидати у депутати до обласної ради від Бережанського краю – Ярослав Дрюченко та Наталя Онишків. Кандидат на посаду голови Бережанської громади – Ігор Гуль, на посаду голови Сарунчуківської ОТГ Іван Осадца.

Всі вони формуватимуть добре майбутнє, бо за плечима – досвід, а в серці – любов до батьківщини. Бо вони, закотивши рукава, намагаються розбудовувати свій краї.

Вектор розвитку області залежить від керівників на кожному рівні влади. Це добре розуміють на Шумщині, де команда Івана Чайківського «За майбутнє» також представила кандидатів у депутати до обласної та районної рад та кандидатів в депутати до Шумської ОТГ.

Лідер окружного списку Кременеччини – Василь Хомінець. Кандидати в обласну раду від Шумщини Юрій Скібіцкий, Петро Вишневський, Валентина Бойко.

Це — люди, які вже сьогодні мають чіткий план розвитку. Господарі в своєму краї, авторитетні підприємці та аграрії. Вони творять своє майбутнє ВЖЕ, формуючи економіку і створюючи робочі місця. Лідери, за якими тягнуться. Саме за такими людьми – розвиток Шумщини, саме за ними майбутнє!

В Ланівцях також представив команду, яка прагне змін та ВЖЕ готова ці зміни впроваджувати.

Кандидати в обласну раду: лідер окружного списку Кременеччини – Василь Хомінець та заступник міського голови Лановецької громади Вадим Щеглов.

Всі представники команди Чайківського — це люди, яким варто довірити управління Ланівецьким краєм, бо про них говорять їхні реальні справи. Вони дієві й обов’язково будуть ефективними у владі.

«Нам набридло спостерігати, як проїдаються кошти, які ми сплачуємо до бюджету! Настав час господарів у владі, настав час людей справи, яким важливе майбутнє!» – наголосив Іван Чайківський. Іван Адамович та його команда впевнені, що за 5 років зможуть вивести нашу область у п’ятірку найуспішніших в Україні. Бо у них – єдина мета: розвиток краю, достаток у родинах, щасливі сім’ї!