У вчиненні серії крадіжок ліфтового обладнання співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 41-річного жителя обласного центру.

Як повідомляють у поліції, зловмисник викрадав мідні гальмівні котушки і здавав їх на металобрухт.

Повідомлення про крадіжки з ліфтових шахт почали надходити до працівників поліції наприкінці минулого року. Невідомий проникав до машинного приміщення та знімав гальмівні котушки. Такі факти були зафіксовані на масивах «Сонячний» та «Канада».

Правоохоронці посилили патрулювання та орієнтували наряди на пошуки крадія. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку міського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 41-річний тернополянин.

Як з’ясувалося, підозрюваний був добре обізнаний в роботі ліфтів. Раніше працював на фірмі, яка займається їх обслуговуванням. Поліцейські довели причетність тернополянина до 12 крадіжок.

Зловмисник виламував вхідні двері до машинних приміщень, відключав електрику та за допомогою підручних інструментів демонтовував та викрадав котушки гальмівних пристроїв, які здавав до пункту прийому металобрухту.

За кожну котушку тернополянин отримував від 200 до 300 гривень. Тоді ж як загальна сума завданих збитків комунальному підприємству становить понад 60 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про йому обрання запобіжного заходу. За вчинене тернополянину загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.