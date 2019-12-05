Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує жителю Тернопільщини за скоєнні протиправні дії.

До поліцейських Тернопільського відділення поліції за допомогою звернулася жителька одного із сіл. Жінка зазначила, що після гостювання колишнього співмешканця вона виявила відсутність готівки та талонів на 120 літрів газу. Завдані збитки заявниця оцінила на суму майже 2000 гривень. Здогадки потерпілої підтвердили й правоохоронці.

Підозрюваний у скоєному злочині зізнався.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції. Триває слідство.