Тернопільський спортсмен Ігор Побер переміг на міжнародному турнірі “Арнольд Класік”.

Про це він повідомив у соцмережі, передає Суспільне.

Спортивний фестиваль відбувається у США.

“Поставив собі завдання виграти свою – 125 кілограмів у відкритому класі і, звичайно, мастерс 50-60р. Все вийшло, навіть перевершив свої сподівання. Виграв абсолютку, закінчив з найкращим результатом в кілограмах, що по формулі Вілкс. Особливо приємно перемогти у вазі штанги категорії до 140 кілограмів і +140”, – написав спортсмен.

Ігор Побер розповів, що були складнощі із добиранням на цей турнір.

“У Кракові зняли з рейсу, бо не було сертифікату на вакцинацію, вилетів на другий день. Прилетів із більшою вагою, довелося схуднути на 2,5 кг, не їсти, не пити до зважування, що вплинуло на стан. Вперше за місяць наперед написав, що буду робити, планував 93 кг; 97 і в третій підхід – 102,5 кг. По факту вийшло 93; 97,5 і 100 кг, бачив що виграю у підходах”.