Будинок культури «Залізничник» у Тернополі на аукціоні продали за понад 32 мільйони гривень. Ціна на об’єкт під час торгів збільшилася, в порівнянні зі стартовою, більш як удвічі. Переможцем торгів стало ТОВ «Адр-транс-груп» зі Львова.

БК «Залізничник» розташований на проспекті Степана Бандери, 11. Він має загальну площу 1 848 кв. м. Триповерхова будівля з підвалом розташована практично в центрі міста. За неї її власник – «Укрзалізниця» планувала вторгувати щонайменше 14 млн. 919 тис. 800 грн. Такою була стартова ціна. Аукціон відбувся 18 листопада. На торгах було одразу вісім учасників, пише тижневик Номер один.

Засновником і власником ТОВ «Адр-транс-груп», яке перемогло на аукціоні, є колишній прокурор з Тернополя Норайр Аветисян. Він запропонував максимальну суму за будинок культури – 32 001 777 грн. Що цікаво, фірма стала власністю екс-прокурора якраз перед аукціоном, у вересні цього року.

На 1 777 грн. менше запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Україна Ресторан» з орбіти колишнього мера Тернополя Романа Заставного.

Конкурувати колишнім меру і прокурору довелося з одним із найбільших олігархів України. Засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Буковель», яке теж було учасником торгів, є офшорна фірма з Кіпру та мешканка Швейцарії Олена Палиця. Відомо, що Оксана Палиця є дружиною Ігоря Палиці – давнього бізнес-партнера та довіреної особи олігарха Ігоря Коломойського. Щоправда, ТОВ «Буковель» активності в торгах не проявило і свою початкову заявку у сумі 15,5 млн. грн. не збільшило.

Цікавим є ще один учасник торгів, котрий запропонував третю за розміром суму. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Вйо», власниками якого є брати Василь і Володимир Оливки, яких у Тернополі знають як осіб, пов’язаних із автосправою. Вони були готові віддати за «Залізничник» 31 333 333,33 грн.

Також у торгах брали участь ТОВ «Окфест» з Івано-Франківська (31 001 000 грн.), ТзДВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №88» із Самбора Львівської області, власником якого є Гагік Сарибекович Казарян, ще один чоловік з вірменським корінням. А також тернопільське ТОВ «Поділля-Тер», керівник якого Андрій Ракочий на аукціоні зупинився на позначці 28,848 млн. грн., та ще одна тернопільська ТОВ-ка – «Дім», власником якої є відомий місцевий бізнесмен, а в минулому депутат Тернопільської міської ради кількох скликань Вадим Перець, котрий був готовий викласти за будинок культури 28 млн. грн.