Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” представило першу 50-ку виборчого списку.

На 15-му місці у ньому значиться колишній голова Тернопільської ОДА Михайло Цимбалюк.

Нині політик очолює Львівську обласну організацію партії Юлії Тимошенко.

У першу п’ятірку списку увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Довідково

Михайло Цимбалюк народився на Прикарпатті. Закінчив тодішній Тернопільський державний педагогічний інститут. Після цього працював директором школи у селі Кошляки Підволочиського району. З 1988 року – в органах внутрішніх справ. Очолював ОВС у кількох областях. Двічі обіймав посаду голови Тернопільської ОДА, також був керівником Львівщини. Працював ректором Львівського державного університету внутрішніх справ. Нині очолює Львівську обласну парторганізацію ВО “Батьківщина”.

Генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, професор, автор та співавтор трьох монографій, навчально-методичного посібника, понад 50 статей, Заслужений юрист України, Почесний громадянин міст Бучач, Підволочиськ та Монастириська Тернопільської області.