Колишній голова сільради з донькою, яких судили за отримання 12 000 доларів хабаря, відбулися умовним покаранням

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним в одержанні неправомірної вигоди колишнього Старозбаразького сільського голову та його дочку в пособництві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 листопада.

У 2014 році до сільського голови звернувся чоловік, який хотів отримати землю для будівництва житлових та господарських будівель. Голова села мав повноваження скликати сесії ради, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесії, а також підписувати прийняті сесією рішення. Тому озвучив громадянину вимогу – землю отримає тільки, якщо заплатить по 500 доларів за сотку.

У подальшому сільрада проголосувала за виділення ділянок. Хабар за них становив 12 тисяч доларів.

Сільський голова, побоюючись викриття, сказав, що гроші мають бути передані під виглядом купівлі земельних ділянок у підконтрольної йому приватної компанії. Обвинувачений залучив пособницею в одержанні хабара свою доньку, яка в приміщенні банку узяла від громадянина гроші і внесла на свої депозитні рахунки.

Справа перебувала в суді з 2014-го року. З судових ухвали вбачається, що приймалися рішення про привід свідків. Однак у 2016-му відбулася заміна головуючого судді. За наполяганням захисту розгляд справи почали спочатку.

У 2017-му обвинувачена народила дитину і суд зупиняв провадження до закінчення її післяпологової декретної відпустки.

У вироку суду зазначається, що, зрештою, батько і дочка вину визнали, щиро каялися, але деталі скоєння злочину розповісти не змогли внаслідок сплину часу. Вони повністю погодилися зі всіма зібраними доказами і відмовилися від їх дослідження в судовому засіданні.

Їх судили за законодавством у старій редакції, що дозволяло звільнити засуджених від відбуття ув’язнення з випробуванням. Приймаючи так рішення, суд посилався на пом’якшуючі обставини і відсутність обтяжуючих, а також позитивні дані про особу.

У підсумку батьку і дочці призначено по 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 1,5 і 1 рік відповідно.

Зміни до ст.75 Кримінального кодексу, якими забороняється призначати умовне покарання за корупційні злочини, набули чинності лише з 25 січня 2015-го.