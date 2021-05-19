Колишніх депутатів з Тернопільщини оштрафували через корупцію

Через порушення вимог фінансового контролю до відповідальності притягнуто чотирьох колишніх депутатів міськради.

За принципової позиції прокурора Чортківської окружної прокуратури Гусятинським районним судом визнано винними 4 ексдепутатів Копичинецької міської ради за ч. 1 ст. 172 -6 КУпАП у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Встановлено, що громадяни, які припинили свою депутатську діяльність у грудні 2020 року, несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як такі, що припинили депутатські повноваження.

Судом винесено постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення — штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.