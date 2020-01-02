Священик із Лановеччини Олексій Філюк у спільноті “Моя Лановеччина” розповів про нелегку долю мешканки Тернопільщини Галини Кравчук.

Ще дитиною пані Галина допомагала повстанцям, через що наражалася на небезпеку. А через багато років, коли на сході України почалася війна, жінка почала підтримувати захисників, пише Голос.

“Легендарна для Лановеччини т. Галя, з дуже важкою долею, але завжди з усмішкою на обличчі, християнка… Галина Кравчук – колишня звя’зкова УПА під псевдо «Галинка», живе у Ланівцях. Перші допити НКВД у неї почалися в 12 років. Це було через допомогу ОУН і УПА. Зв’язала 200 пар шкарпеток для хлопців на Сході,” — пише священик.