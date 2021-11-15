Колишня тернополянка Катерина Грод здобула престижну нагороду у конкурсі краси в Сполучених Штатах Америки. Дівчина завдяки своїй красі, харизматичності та витонченості здобула визнання як серед журі, так і серед глядачів.

Про перемогу дівчина повідомила спільнота “Ukrainians in the USA”, передає 0352.ua.

Міжнародний конкурс краси “Lady of the World” пройшов в Маямі 7 листопада. В конкурсі приймали участь 16 дівчат з різних міст і представляли різні частини світу. Українок було 4 і однією з них була Kateryna Grod.

Про свою підготовку та перемогу розповіла сама Катерина:

«Коли готувалася, найважливішим завданням для мене було познайомити світ з українською культурою, тому відеовізитка моя була з українською музикою і вихід в національному костюмі не бачила по-іншому, ніж станцювати гопак. Це був найхвилюючий момент для мене, хотілося, щоб все вдалося бездоганно і коли вийшла на сцену і почула емоції залу – зрозуміла, все було не дарма! Усі були у захваті! Видихнула і просто насолоджувалася наступними етапами конкурсу.

Етапів було 5: перший вихід знайомство, ми були всі в однакових сукенках та прекрасними головними уборами з квітами, другий власне візитка і вихід в національних костюмах, третій – фешн – ми танцювали та дефілювали в дизайнерському вбранні Kosmos couture, потім був вихід у купальниках бренду SwimGlamSwimwear, пошитих спеціально для нас. Останнє дефіле було у дизайнерських сукнях від Vira Lillium. Я отримала найвищі бали за всі етапи практично від усіх членів журі. За нами також споглядали упродовж тижня підготовки перед конкурсом, тому радію, що вони відчули мою позитивну енергетику та щирість. Я не намагалася показатися кращою, ніж я є, просто була собою. Тішить, що не було великої конкуренції між учасницями. Ми жили в одному будинку, теревенили до ночі, а потім о 7 ранку прокидалися і бігли на тренування, тому всі подружилися. У кожної дівчини була своя історія і кожна з них залишила слід у моєму серці”, – розповіла переможниця.