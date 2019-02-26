Колишня дружина хоче відсудити в олігарха з Тернопільщини 5 мільярдів євро

26/02/2019 Розмір тексту:

Колишня дружина і пасинок олігарха Дмитра Фірташа збираються подати на нього позовну заяву про нанесення збитків у майже 5 мільярдів євро до прокуратури Відня.

Про це повідомили джерела “Австрійського агентства преси”, пише Українська правда з посиланням на Die Presse.

Зокрема, колишня дружина збирається написати заяву про відмивання грошей Фірташа до Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією у Відні.

Заява також буде стосуватися близького довіреного Фірташа, який “займає високу політичну посаду в Україні”.

“Колишня дружина Фірташа і її син звинувачують підозрюваних в тому, що вони незаконно вивели кошти з основної компанії і перерахували їх в офшорні компанії на початку 2000-х років”, – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Відзначається, що причиною виведення коштів стало майбутнє розлучення пари.

У подальшому, за словами джерела видання, підозрювані намагалися “врегулювати” вирішення спорів з екс-дружиною за допомогою залякувань.

“Ймовірний збиток в позовній заяві повинен скласти близько 5 мільярдів євро”, – зазначили у виданні.

Також повідомляється, що найбільшу шкоду статкам екс-дружини Фірташа нанесли вказівками з Відня, тому розслідувати справу мають австрійські правоохоронні органи.