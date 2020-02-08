“Наркоторговці-вбивці”, “Стоп наркотик”, “Досить мовчати”, “Справедливий суд торгівцям смерті”,”Місто без солей” – з такими вимогами на засідання круглого столу в Головне управління поліції прийшли громадські активісти та жителі Тернополя, які в минулому вживали наркотики.

Мета зустрічі – обговорення питань щодо незаконного обігу та збуту нарковмісних речовин на території міста та області. Начальник поліції краю Олександр Богомол разом з активістами, представниками органів місцевого самоврядування, керівниками правоохоронних та судових структур, а також журналістами обговорили найважливіші питання та проблеми наркозлочинності краю.

Розповсюдження наркотичних засобів через мережу інтернет – проблема номер один не лише для Тернопільської області, але й для всієї держави. Цей бізнес з кожним днем розповсюджується все більше, – заявив Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області. – Його підрозділ, та профільні служби посилено працюють над усуненням цього виду злочину.

Наркотики, які продають через інтернет, може придбати будь-хто і будь-де. Викрити таких “бізнесменів” надзвичайно важко тому робота над даними правопорушеннями триває не один місяць.

– Три роки тому поліція Тернопільщини була першою в Україні, що задокументувала аналогічну групу. Вісім місяців нам довелося працювати, щоб встановити постачальників, організаторів, потоки коштів як розходилися, встановити закладчиків і якісно задокументувати для того, щоб прокурор мав з чим піти до суду, – повідомив Олександр Богомол.

Співпрацює поліція і з органами місцевого самоврядування. Заступник міського голови Владислав Стемковський заявив, що керівництво Тернополя зацікавлене у безпечному та чистому місті. Комунальники разом з поліцією ведуть боротьбу з рекламними надписами на будівлях про продаж заборонених речовин, замальовуючи їх.

– Питання безпечного міста – це комплекс заходів. Це відеокамери, встановлені по місту. В нас більше 300 відеокамер. Їх на квадратний кілометр або на мешканця найбільше в Україні. Усі камери виводяться на один сервер, де зберігається інформація більше місяця. І вони допомагають правоохоронним органам в розкритті злочинів.

На зустріч в поліцію прийшли у минулому наркозалежні люди, які сьогодні ведуть здоровий спосіб життя і намагаються застерегти від своїх помилок інших.

Ігор – один із них. Чоловік сімнадцять років вживав ін’єкційні наркотики. Сьогодні він від імені своїх товаришів та громадських організацій запропонував співпрацювати з поліцією та спільно боротися з наркорозповсюджувачами.

Олександр Богомол запросив ініціативну групу прийти на чергове засідання громадської ради при МВС й обговорити варіанти та можливості співпраці по боротьбі з наркоторгівлею.