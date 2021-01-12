Колишній мер одного із райцентрів підозрюється у безгосподарному використанні земель біля річки. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Кременецької місцевої прокуратури слідчими відділу поліції повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 254 КК України колишньому меру одного із райцентрів у безгосподарному використанні сільськогосподарських земель.

За версією слідства, колишній міський голова одного із міст Тернопільської області впродовж 2015 – 2020 років на земельних ділянках, призначених для ведення особистого селянського господарства поблизу річки, викопав 2 ставки площею 0,7 та 0,1 га без наявності дозволу на зміну цільового призначення земель.

Через зняття родючого шару ґрунту та виведення земель із сільськогосподарського обороту територіальній громаді завдано шкоду в розмірі 64 тис грн. Розслідування триває.