На неї нині – головна і єдина надія замученого коронавірусом людства, оскільки сподіватися на те, що клятий мікроорганізм вгамується сам по собі не доводиться – не в його це звичках.

Навпаки, він, схоже, з якоюсь садистською насолодою почав гратися з людством у кішки-мишки, “ощасливлюючи” його новими штамами. Отже, залишається чекати отої вакцинації, яка допоможе виробити достатній рівень колективного імунітету, який буде здатний поставити більш-менш надійний бар’єр перед заразою, про яку ще рік тому мало хто чув і яка нині заявила про свої права на володіння світом.

Коли ми отримаємо оту рятівну вакцину, звідки, за яку ціну – ці питання наразі залишаються в тумані, який вечорами звеселяє погляд за вікнами. Ще й не поставши в повен ріст, питання майбутньої вакцинації вже добряче обросло політичним наростом. Опозиційні канали “зажиттєвої” платформи он моляться на російський “Спутник” (не плутати з “Новачком”, який теж використовується для деяких специфічних цілей), щосили рекламуючи його переваги і активно залучаючи для цього громадян з вулиці. Воно, звісно, цікаво,як розгорталися б події, якби суто гіпотетично уявити, що раптом постало питання руба: або російська вакцина, або величезна купа поховальних церемоній за особливим, коронавірусним протоколом. Адвокати російської вакцини аргументують необхідність її застосування тим, що за усілякими західними зразками (вельми вибагливими з точки зору температури зберігання) доведеться ставати в самісінький кінець довгенької черги, а до того часу, мовляв… Втім, можливе постачання нам усіляких Pfizer і Moderna цікаве найперше з позиції того, наскільки справедливим буде їхній розподіл за умов надходження в обмеженій кількості. Можна майже безпомилково припустити, що в такій ситуації наш споконвічний принцип “Серед рівних є ще рівніші” проявиться на повну силу. І що вакцина найперше піде не до вразливих чи професійних груп, для яких начебто найперше призначалася, а до тих… до кого потрібно.

Нічого не вдієш – є речі, які в’їлися в шкіру настільки, що їх нездатен вивести й COVID-19…