Медпрацівники та органи місцевого самоврядування стали у першу шеренгу боротьби з коронавірусною інфекцією.

На цьому наголосив керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Якби не коронавірус, то суспільство не відзначало б один із професійних днів в календарі – День медика. Цього року медична спільнота, кожен окремий працівник продемонстрував, наскільки його праця є важливою. Ми побачили, що робота медиків не тільки складна, але й небезпечна. Левова частина з усіх людей, які інфікувалися коронавірусом, є працівниками закладів охорони здоров’я. У час поширення інфекції ці люди залишилися без засобів захисту, без належного медичного обладнання, а велика відповідальність лягала саме на органи місцевого самоврядування, які максимально допомагали. У тих умовах, коли влада виявилася неефективною і не знала, що робити, медики точно знали, як діяти. Вони були змушені без алгоритмів та вказівок влади рятувати життя і здоров’я українців, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець підкреслив, що поки уряд та міністерство охорони здоров’я думали, як діяти, на місцях не гаяли часу, а оперативно вживали заходів.

– Коли ми зараз аналізуємо статистику, то бачимо, що в Тернопільській області більше ста мільйонів гривень з місцевих бюджетів пішло на підтримку закладів охорони здоров’я, на виплати обіцяних президентом 300 % надбавок. Що робила держава для мене є загадкою. Саме тому на найближчій сесії Тернопільської обласної ради ми хочемо заслухати звіт облдержадміністрації про вжиті заходи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. Я також вивчав, що зробив уряд санітарний лікар та глава держави. В одній із відповідей від офісу президента мені повідомили, що в Україні справді був сформований оперативний штаб, але інформацію надати не можуть, бо не вели протоколів засідань, – зауважив Олег Сиротюк.