Фінансова криза 2022 року призвела до значного зниження рівня життя українців і до падіння економіки. Нарівні зі звичайними людьми страждають представники бізнесу. Не є винятком і сектор азартних розваг. Обумовлено це, перш за все зміною пріоритетів у витратах українців.

Більшість наземних азартних закладів змушені були призупинити свою діяльність на невизначений період часу. Онлайн сегмент гемблінг індустрії виявився більш стійким і продовжує функціонувати в звичному режимі. Для підвищення лояльності клієнтів ігрові майданчики використовують різні бонусні програми. Наприклад, використовуючи промокод казино Vbet https://promocodius.com/ua/shops/vbet-casino гравець може отримати фріспіни або надбавку за депозит.

Багато легальних азартних компаній використовують промокоди для залучення цільової аудиторії. Беттінгові контори не є винятком з правил. Фанати ставок на спорт можуть отримати додаткові привілеї, використовуючи промокоди букмекерської контори Favbet https://promocodius.com/ua/shops/favbet.

Втрати наземної гральної індустрії

Українська індустрія розваг була орієнтована, перш за все, на залучення зовнішнього попиту. З початком війни ліцензовані наземні заклади практично втратили джерела доходу, необхідні для підтримки нормальної діяльності та розвитку.

З початку лютого 2022 року 39 легальних наземних гемблінг закладів вимушено призупинили свою діяльність в Україні. Настільки ж складна ситуація і в туристичній сфері. В останні п’ять місяців туристичний потік в країну повністю припинився.

Основна частка відвідувачів українських азартних закладів – це гості з Саудівської Аравії, Туреччини та інших східних країн. Різке зниження потоку туристів призвело до зупинки діяльності наземних казино навіть в тих містах, де досить спокійно та безпечно. На думку більшості експертів найближчим часом не варто чекати тенденції до поліпшення ситуації на ринку гемблінгу і туризму. Легальному азартному бізнесу та туристичній галузі доведеться переорієнтовуватися на внутрішнього споживача. Це складний і кропіткий процес. Значно ускладнює ситуацію те, що ті люди, які сьогодні залишилися в України також знаходяться в тяжкому фінансовому становищі і не проявляють інтересу до розваг. Можливо з часом, коли ситуація в країні поліпшиться туристичний наплив нормалізується.