На Оболоня обмежили рух для транспорту та пішоходів через капітальний ремонт сусідніх вулиць – Юрчака та Тихої.

До кінця дня працівники підрядної організації повинні облаштувати водопровідний колодязь завглибшки 2 метри та підключити його. Такі дії необхідні, адже саме тут знаходиться мережа підключення будинків на сусідніх вулицях, повідомляють Т1 Новини.

Передбачено, що майбутній колодязь повинен забезпечити водопостачання жителям будинків вулиці Юрчака.

У міській раді обіцяють – завтра рух вже буде відновлений.