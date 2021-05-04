Коли відкриті ворота раю: на Великдень відійшла у засвіти режисерка тернопільського телеканалу

Тернополяни попрощалися із багаторічною режисеркою місцевого телеканалу “ТТБ”, який зараз має назву “UA:Тернопіль”, Світланою Лавреновою.

Жінка, яка тривалий час мужньо боролася з онкологією і зазнала чималих страждань та випробувань хворобою, померла якраз на Великдень – 2 травня. Скорбота за нею засмутила багатьох у це велике і світле свято, пише 0352.ua. Не залишилися осторонь і колеги.

“У день, коли відкриті ворота раю, у засвіти відійшла чудова людина. Прошу молитви за душу новопредставленої Світлани”, – написала на своїй сторінці Людмила Пиріг.