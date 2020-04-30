У Тернополі продуктові ринки до кінця карантину не відкриватимуть.

Про це повідомив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків на засіданні оперативного штабу.

Відповідне рішення прийняли керівники ринків через неготовність працювати за вимогами, які оголосив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відновлювати роботу можуть лише зареєстровані ринки — це одна з вимог головного санітарного лікаря України. “У Тернополі є тільки три таких ринки. Також вимагається, що працівники ринків повинні обов’язково використовувати маски або респіратори. На усіх входах мають бути диспансери з антисептиками. Кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на десять метрів квадратної площі. Між продавцями і покупцями мусять бути захисні екрани. Також кожні три години має проводитися дезінфекція. Торгівля на неконтрольованій території заборонена”, – наголосив Іван Гавришків.

Відтак керівники ринків заявили, що вони не готові працювати у таких умовах. Зокрема, є складнощі з облаштуванням захисних екранів між продавцями і покупцями. Щоб не наражати людей на небезпеку, вирішили наразі не відновлювати роботи ринків. Міський голова Сергій Надал додав, що навіть після завершення карантину ринки мусять дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил. Відтак їхнім керівникам необхідно подбати про відгородження продавців і покупців.

Софія Романська