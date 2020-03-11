Вже близько місяця у Тернополі немає жодного постійно діючого кінотеатру.

У лютому з’явилась звістка про закриття “Сінема сіті”, він був приватним. У комунальному ж “Палаці кіно” фільпокази досі проводили нерегулярно.

Проте у міськраді заявили, що кінотеатр у центрі Тернополя запрацює на повну силу. Аби місто із чималим інтересом до кінематографу не залишилося без великого кіно, тут відновлять покази українських та закордонних стрічок. Коли це відбудеться та як модернізують “Палац кіно” – в сюжеті TV-4.